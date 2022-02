Tunisie : Hommage au militant et syndicaliste Feu Hassan Saadaoui (Photos)

Le parti Al-Massar, le Watad et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont célébré ce samedi 12 février 2022, le 59e anniversaire du décès du militant syndicaliste Hassan Saadaoui, mort dans des circonstances mystérieuses peu de temps après son arrestation au poste de police de Bab Bnet en 1963.

Une délégation d’Al-Massar conduite par le militant Jounaïdi Abdeljaoued, du Watad via son SG Zied Lakhdhar et d’une délégation de l’UGTT représentée par Sami Tahri et Mohamed Msalmi, se sont recueillis sur la tombe du regretté Hassan Saadaoui au cimetière du Jellaz, en rappelant son engagement et son dévouement, citant notamment ses contributions à la lutte ouvrière, syndicale et nationale, et son rôle dans l’unification de la classe syndicale.

Cette cérémonie a été organisée en présence des membres de la famille du défunt syndicaliste et avec la participation de Noureddine Hached, fils du martyr et leader national Farhat Hachad, ainsi qu’un certain nombre de syndicalistes et de militants de la société civile, précise un communiqué publié par Al-Massar.





















«Les participants ont également souligné la nécessité de révéler la vérité sur la mort suspecte du martyr Hassan Saadaoui et de tous les martyrs de la patrie», lit-on encore dans le communiqué du parti.

Rappelons que Hassan Saadaoui avait été convoqué par la police pour un interrogatoire, après l’interdiction du Parti communiste tunisien (PCT) dont il était membre. En fin de journée, les policiers ont informé sa femme de sa mort, qu’ils ont expliquée par «une crise cardiaque», sans apporter plus de précisions….

Y. N.