Kébili : arrestation d’un quinquagénaire vendant des stupéfiants aux élèves

Tweet Share Messenger

Kebili.

Les unités de sécurité ont arrêté, lundi 14 février 2022, un homme âgé de plus de 50 ans qui vendait des pilules stupéfiantes de Parkizol près d’un lycée de la délégation de Kébili sud, dans le sud-ouest de la Tunisie.

Une source sécuritaire a expliqué à l’agence Tap qu’après avoir été informée qu’un délinquant sur un vélo vendait des comprimés stupéfiants à proximité de lycées et d’écoles de la région de Janoura, dans la délégation de Kebili sud, un quinquagénaire a été arrêté en flagrant délit en coordination avec le parquet et on a saisi sur lui plus de 200 comprimés de Parkizol, qu’il était en train de faire écouler auprès des élèves.

I. B.