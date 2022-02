La municipalité de la Marsa annonce l’ouverture d’un centre intercommunal de stérilisation et de vaccination des chiens errants (Photos)

Opposée à l’abattage des chiens errants et sensible à la cause animale, la municipalité de la Marsa vient d’ouvrir un centre intercommunal de stérilisation et de vaccination pour nos amis à quatre pattes, et ce, en partenariat avec les communes de Carthage et de Sidi Bou Saïd.

Voté en 2018 par les membres du conseil municipal de la Marsa, ce projet voit enfin le jour dans cette ville de la banlieue nord, qui pourra désormais mettre en place le programme «Trap Neuter Release» (TNR), en collaboration avec les villes de Carthage et de Sidi Bou Saïd.











Ce projet a pu voir le jour grâce aux 3 municipalités, l’équipe de l’Institut Pasteur, la société civile, les organismes et les associations ainsi qu’une équipe qui propose des solutions digitales pour le centre, précise le conseiller président de la commission Hygiène Santé Environnement de la commune de la Marsa Nigrou Kaïs, en lançant : «C’est avec un grand plaisir que nous annonçons la concrétisation d’un projet qui nous tiens à cœur».

Notons que de plus en plus de municipalités souhaitant mettre fin à la pratique barbare de l’abattage de chiens errants, s’inscrivent dans ce programme qui consiste à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher. On citera les municipalités de Tunis, de la Goulette et de l’Ariana.

Y. N.