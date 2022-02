Les exportations de la Tunisie vers l’Italie en hausse de 31,5% en 2021

L’actualité tuniso-italienne, deux pays voisins liés par une longue histoire commune et qui ne manquent pas d’affinités, est souvent encombrée par les drames de la migration clandestine, mais cette actualité ne manque pas d’éléments positifs, comme les échanges commerciaux qui n’ont jamais été aussi intenses et bénéfiques que ces dernières années. L’Italie étant l’un des premiers fournisseurs et clients de la Tunisie. Les chiffres l’attestent…

La balance commerciale entre la Tunisie et l’Italie a enregistré, en 2021, un excédent en faveur de la Tunisie pour la première fois depuis 10 ans. Cet excédent s’est élevé à 93 millions de dinars (MD), contre un déficit d’environ 798 MD en 2020, a annoncé vendredi 18 février 2022, l’ambassade de Tunisie à Rome. Le taux de couverture est ainsi passé de 89,09% en 2020 à 101,09% en 2021.

Selon la même source, les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 23,1% à 17 048,44 MD en 2021 contre 13 840 MD en 2020.

Les exportations tunisiennes vers l’Italie ont remarquablement évolué en 2021 pour s’établir à 8 570,69 MD contre 6 521,09 MD en 2020, soit une croissance de 31,5 %.

Cette évolution s’explique, selon l’ambassadeur de Tunisie à Rome, par l’augmentation des exportations des industries mécaniques et électriques et du textile, habillement, cuir et chaussure grâce à la reprise de l’activité économique et à l’augmentation de la demande sur le marché européen et les marchés internationaux avec la régression de la pandémie de coronavirus.

I. B. (avec Tap).