Le mouvement Echaâb organise son 2e congrès, en mars, pour l’élection de son nouveau bureau politique

Tweet Share Messenger

Le mouvement Echaâb organisera en mars prochain, son 2e congrès en vie d’élire son nouveau bureau politique qui désignera le nouveau secrétaire général.

C’est ce qu’a annoncé le secrétaire général du parti Zouhaïr Maghzaoui, dans une déclaration à l’agence Tap, qui a également indiqué que la date limite pour soumettre les candidatures a été fixée pour le 1er mars prochain, sachant que la désignation des délégués du congrès dans les régions aura lieu à partir de la même date.

L’actuel secrétaire général a indiqué à ce propos que les partisans du mouvement animeront le week-end prochain des conférences dans le cadre des préparatifs du congrès et ce dans les différentes régions du pays.

Zouhaïr Maghzaoui a ajouté que ce congrès permettra aussi d’évaluer la prestation du mouvement Echaâb et de ses dirigeants durant le mandat écoulé et permettra également de définir la vision du parti sur la situation économique et sociale du pays.

Y. N.