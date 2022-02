Après Tunisie Telecom, Talan sponsorise Ons Jabeur

Un contrat de sponsoring pour la joueuse de tennis Ons Jabeur avec le groupe Talan a été officialisé en ce début de semaine. Ainsi, après Tunisie Telecom, c’est ce cabinet de conseil international spécialisé dans l’innovation et la transformation par le levier technologique qui s’associe avec la championne tunisienne.

«J’ai hâte de débuter cette nouvelle collaboration avec Talan. Il est très important pour moi d’être soutenue au niveau mondial afin d’atteindre mes ambitieux objectifs pour 2022. Grâce à leur présence internationale, je sais que les équipes de Talan seront à mes côtés dans de nombreuses villes du circuit ! Je suis fière de m’associer à une entreprise aussi innovante et qui valorise tous les aspects de la diversité : sexe, origine, nationalité et talent.», a déclaré Ons Jabeur à cette occasion.

De son côté, Mehdi Houas, fondateur et président du groupe Talan, a exprimé son enthousiasme «à l’idée de rejoindre et de soutenir Ons dans son voyage passionnant vers le sommet du tennis mondial».

Rappelons qu’en décembre 2020, Ons Jabeur (27 ans, 10e mondiale) avait signé un contrat de sponsoring et de parrainage avec Tunisie Telecom. Depuis l’opérateur historique de télécommunications en Tunisie ne cesse de soutenir et d’encourager la tenniswoman, qui a encore plusieurs années devant elle pour tenter d’atteindre ses objectifs les plus ambitieux, et remporter un Grand Chelem.

C. B. Y.