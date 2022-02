Une femme enceinte, mère de 4 enfants, mortellement poignardée à Sidi Bouzid : Trois suspects en détention

Sidi Bouzid a été le théâtre d’un terrible drame dimanche soir : un Algérien a mortellement poignardé une femme enceinte, mère de 4 enfants. Le tueur principal, qui était en état d’ébriété, a été arrêté le jour-même et le parquet a ordonné, ce lundi 22 février 2022n, l’arrestation de la sœur de la victime ainsi que d’un troisième individu.

Le drame est survenu à la cité El-Khadhra à Sidi Bouzid ville, et selon les premiers témoignages, une dispute a éclaté chez la sœur de la victime qui aurait appelé en renfort son ami, un Algérien installé illégalement en Tunisie depuis 2020. Il a poignardé la mère de famille âgée de 35 ans (enceinte au 8e mois) et a également tenté d’agresser l’époux et le frère de celle-ci.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le tueur est un ami de la famille, indique Jabeur Ghenimi, porte-parole des tribunaux de Sidi Bouzid dans une déclaration aux médias, ajoutant qu’une dispute, dont les raisons sont encore méconnues, a éclaté et qu’il y a eu échanges de violences, tout en affirmant que le tueur porte lui aussi des traces de coups et de blessures sur son corps.

Le parquet a ordonné la mise en détention du tueur, de la sœur de la victime ainsi que d’un troisième individu, ajoute encore Jabeur Ghenimi.

Le juge d’instruction a également chargé l’unité de la police judiciaire de poursuivre l’enquête pour «homicide volontaire avec préméditation, port d’arme blanche, agression et complicité de meurtre», ajoute la même source..

Y. N.