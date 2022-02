Cinéma tunisien : « Frida » de Mohamed Bouhjar remporte le premier prix au Festival de Muscat

Le court-métrage tunisien « Frida » de Mohamed Bouhjar a remporté le prix du meilleur court-métrage de fiction dans le cadre de la 3e édition du Festival du Cinéma arabe de Muscat à Oman.

Retenu à la compétition officielle des courts-métrages de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) où il avait été présenté en avant-première, le court-métrage « Frida » réalisé par Mohamed Bouhjar vient d’être couronné au Festival du Cinéma arabe de Muscat dont la 3e édition a été récemment clôturée.

Le film tunisien qui a remporté le premier prix dans la catégorie des court-métrages de fiction ex-æquo avec le film marocain « Cendres », met à l’affiche Kamel Touati et Sabeh Bouzwita et raconte l’histoire de Frida, une professeure qui défend les valeurs de l’égalité entre filles et garçons et qui doit faire face à de nouvelles forces rétrogrades entre la complicité des uns et le silence des autres.

« Frida » sera prochainement présenté dans le cadre du Festival international Music & Cinema à Marseille, prévu d’avoir lieu du 4 au 9 avril prochain.

F.B