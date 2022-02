Météo-Tunisie : Des pluies attendues dès ce soir

L’Institut national de la météorologie a annoncé, ce samedi 26 février 2022, que des pluies sont attendues dès ce soir dans quelques régions, en particulier celles du nord du pays, et qui se poursuivront dimanche et lundi.

L’INM précise que Bizerte et le Grand-Tunis seront les premières régions concernées par des pluies locales ce soir, alors que le temps sera nuageux ailleurs. A partir de dimanche des pluies sont attendues dans les autres régions, pour se poursuivre lundi, ajoute la même source.

Quant aux températures, elles seront en baisse et varieront entre 11 et 16°C et ne dépasseront pas 6°C sur les hauteurs, indique encore l’INM, en ajoutant que les vents souffleront relativement fort près des côtes et que la mer sera agitée à très agitée.

Y. N.