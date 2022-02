Spéculation-Tunisie : Saisie de marchandises d’une valeur de 9 MD en une journée

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que dans le cadre de la lutte nationale contre la spéculation, la garde nationale et la sûreté nationale ont saisi, en une journée, des marchandises d’une valeur de 9 millions de dinars tunisiens, et ce dans différentes région du pays.

Dans son communiqué, le ministère précise que 64 opérations ont été menées dans les 24 gouvernorats du pays et ont permis aux agents de sécurité et de la garde nationale de saisir 825 tonnes marchandises, en particulier, des produits alimentaires en pénurie, notamment la farine et la semoule.

Parmi la saisie on compte notamment près de 7 tonnes de pâtes alimentaires, de farine, de semoule et de blé, ainsi que des fruits, dont des pommes, des bananes et des dattes.

informations judiciaires ont été ouvertes et les entrepôts qui stockaient illégalement ces marchandises ont été fermés, ajoute la même source.

Y. N.