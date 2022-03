Tunisie : Quatre individus arrêtés en possession de bijoux et de sommes d’argent, de source inconnue

Trois hommes et une femme ont été arrêtés par la garde nationale dans le cadre d’une affaire de suspicion de blanchiment d’argent. Les agents ont saisi des bijoux et plus de 283.000 dinars tunisiens , dont les suspects n’ont pas pu justifier l’origine, et ce, lors de 4 descentes effectuées dans 4 régions du pays.

Dans un communiqué publié ce mercredi 2 mars 2022, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que les descentes policières ont été effectuées dans des maisons, à l’Ariana, aux jardins d’El Menzah, à Kairouan et à Siliana.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 4 suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.