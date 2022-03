«Bouderbala dehors !», scandent des avocats dont Makhlouf et Ouled Ali en exprimant leur solidarité avec Kilani

Plusieurs avocats à l’instar de Seifeddine Makhlouf et Anwer Ouled Ali ont dénoncé la position du bâtonnier Brahim Bouderbala dans l’affaire de son confrère Abderrazak Kilani, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt hier, émis par la justice militaire. «Bouderbala dehors !», «Les avocats sont libres et n’ont pas peur… Les lâches dehors !», ont-ils notamment scandé lors d’un rassemblement, ce jeudi 4 mars 2022, devant le bureau du bâtonnier.

Ces avocats en colère, criant à l’injustice, se sont rassemblés devant le bureau de Brahim Bouderbala, qu’ils accusent de n’avoir pas défendu Abderrazak Kilani, tout en estimant que le mandat de dépôt émis à l’encontre de ce dernier, entre dans le cadre de règlements de comptes politiques auxquels l’actuel bâtonnier s’est soumis, disent-ils.

«Un message pour le bâtonnier qui a brillé par son absence, hier, et qui a fui aujourd’hui de son bureau… Nous t’avons élu mais nous n’avons pas signé un chèque en blanc. Le bâtonnier a demandé une garde rapprochée pour qu’on le protège de qui ?…De ses confrères et de ceux qui l’ont élu !», a lancé l’avocat islamiste Anouer Ouled Ali, dans une vidéo filmée par Seifeddine Makhlouf. Et d’ajouter : «Mon message à ce petit et au petit qui est à Carthage, le pouvoir ne dure pas… Entre nous il y a les élections, et elles auront bientôt lie, au mois de juin. Tous ceux qui ont trahi les avocats seront punis»

Les avocats présents dans ce rassemblement et parmi lesquels on a notamment pu apercevoir Abderraouf Ayadi, ont également accusé l’actuel Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) de faire de la politique en contrepartie «de postes», en affirmant que le silence de l’Onat et du bâtonnier en particulier dans l’affaire Kilani «est une honte et un dénigrement pour les avocats»…

Rappelons que Me Bouderbala a réaffirmé, aujourd’hui, sa position contre les poursuites des civils par la justice militaire, estimant que les avocats de Kilani doivent faire appel de la décision de justice relative au mandat de dépôt dont il a fait l’objet.

