La guerre en Ukraine et le nouvel ordre mondial

Tweet Share Messenger

Avec le commencement, le 24 février 2022, des «opérations militaires» russes en Ukraine, où ils se poursuivent encore, malgré le concert de dénonciations de la communauté internationale, nous sommes passés, d’une époque à une autre et d’une configuration mondiale à une autre.

Par Amor Cherni *

Plus précisément, nous avons quitté le monde unilatéral et unipolaire dont beaucoup de peuples ont souffert, pour revenir à une nouvelle division internationale du travail, très semblable à celle d’avant la chute de l’Union Soviétique. Vladimir Poutine avait dit et répété, plusieurs fois, que c’était là «la plus grande catastrophe du XX° s.». Aujourd’hui, la Russie frappe à la porte de l’Histoire pour faire à nouveau son entrée dans le club des grands. Beaucoup de peuples opprimés ne peuvent que s’en réjouir!

Une époque funeste tire à sa fin

On peut célébrer la fin de cette funeste période où le Conseil de Sécurité était devenu un conseil d’insécurité, un club de copains qui se partageaient le monde et le soumettaient à leur dictat; où les armées occidentales se promenaient en toute impunité à travers le monde, de la Yougoslavie, à l’Afghanistan, à l’Irak, en passant par la Syrie, la Libye, le Yémen, etc.; où les «grandes puissances» de l’heure créaient et entretenaient les creusets du terrorisme et imposaient, à force de pétrodollars, son idéologie obscurantiste au monde; où de petits pays sur tous les plans, nouvellement nés et ne qui ne pesant que par leur argent et leur ignorance, sont devenus de petits caïds —telle la grenouille qui fait le bœuf—, accueillant des armées et des bases des grandes puissances pour aider à l’agression de leurs voisins, voire de «leurs frères»; bref cette méprisable période est en train de tirer sur sa fin.

Nous allons revenir, selon toute apparence, à l’époque de la guerre froide, avec des blocs assez équilibrés, trois blocs qui se partageront la suprématie du monde : les Etats-Unis, la Russie et la Chine.

On va assister à l’éclipse de l’Europe, à l’émergence de futures puissances, telles l’Inde, l’Iran, le Brésil, l’Algérie (eh oui ! pourvu qu’elle se débarrasse de la corruption!). La Chine va récupérer ses «territoires historiques». La tension dont les pays arabes souffrent depuis une trentaine d’années va se déplacer en Europe de l’Est, en Asie et en Amérique latine. L’entité sioniste est aujourd’hui dans le plus grand embarras, elle ne sait plus sur quel pied danser, d’autant plus que l’accord sur le nucléaire iranien qui est sur le point d’être conclu, et le dernier vol du drone de Nasrallah l’ont jetée dans le désarroi. Tant pis pour les «normalisateurs», ils se sont réveillés tard alors que les cygnes sont en train de chanter la fin d’un monde ! La Syrie a déjà reconnu, juste après la Russie, les deux républiques qu’on appelle «séparatistes»; assurément elle sera parmi les gagnants. L’islam politique est derrière nous; même l’un de ses plus grands apôtres s’en lave les mains. Ceux qui l’ont entretenu et l’ont utilisé comme cheval de Troie contre plusieurs pays, dont le nôtre, vont subir maintenant le «retour de la manivelle». Certains ont déjà leurs cieux encombrés de drones et de fusées; le reste viendra : «Un jour pour toi, un jour contre toi !»

Un nouvel espoir qui vient d’être ouvert

Et nous ? Disons qu’à court terme, nous allons nous débarrasser de l’insolente pression que nous subissons depuis le 25 juillet dernier. Nous allons être oubliés par ceux qui tiennent à nous rendre démocrates malgré nous et à nous imposer la démocratie de la corruption ! Ils vont certainement avoir d’autres chats à fouetter et seront obligés de s’occuper de leurs oignons, plutôt que de ceux des autres !

Notre diplomatie doit observer une stricte neutralité et ne surtout pas s’engager gratuitement du côté de ceux qui veulent nous faire revenir à «la décade noire». Nous devrons nous unir autour du nouvel espoir qui vient d’être ouvert et que notre peuple a ouvert de ses mains le 25 juillet dernier. Nous devrons lutter contre la corruption sur tous les plans, reconstruire notre pays, notre éducation nationale, notre système de santé, frapper fort sur les mafieux, partir en guerre contre le défaitisme, nous dire que nous sommes seuls responsables de notre destin, «et ce brouillard, qui dure depuis le matin, sera bientôt levé !»

* Universitaire.

Articles du même auteur dans Kapitalis :