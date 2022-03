Perturbations et coupures d’eau à Tunis : Dates et zones concernées

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), a annoncé que des travaux de maintenance seront menés à Sidi Abdallah, à Tunis, et causeront des perturbations et des coupures de l’alimentation en eau potable, dans des quartiers du centre-ville.

Dans un communiqué publié ce jeudi 3 mars 2022, la Sonede précise que les travaux débuteront samedi 5 mars à partir de 18h, ajoutant que les perturbations toucheront les quartiers suivants : Avenue Bab Bnat, rue Elmor, rue El Nissa, rue Sakajine et rue Ben Mahmoud, ainsi que Souk El-Attarine et Souk Ellafa.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement dimanche 6 mars à partir de 14h, ajoute la Sonede en affirmant que le «travaux se poursuivront nuit et jour».

Y. N.