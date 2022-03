Non à la guerre ! Non au double standard !

Tweet Share Messenger

Victimes de guerre palestiniens et ukrainiens.

Non à la guerre ! Non à toutes les guerres : celle qui se déroule en Ukraine mais aussi celle au Yémen, en Syrie, en Irak, en Palestine et partout ailleurs. L’émotion et l’indignation que suscite la violence des armes ne doivent pas être à géométrie variable.

Par Salem Sahli *

Un silence assourdissant a accompagné les exactions commises par l’Otan en Serbie, les États-Unis en Irak, la coalition arabe au Yémen, la Turquie au Kurdistan, Israël en Palestine.

Quel crédit peut-on encore accorder aux régimes occidentaux (États-Unis et Europe) qui ont tant de fois foulé aux pieds le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, qui n’ont jamais hésité à se ranger du côté du non-droit pour faire plaisir à l’enfant chéri, Israël, et purger leur conscience pour les souffrances qu’ils ont infligées aux Juifs lors de la Seconde guerre mondiale… sur le dos des Palestiniens?

Le résistant et le terroriste

A la vue des réfugiés Ukrainiens amassés par milliers le long des frontières polonaises, moldaves, hongroises, slovaques ou roumaines, on ne peut manquer de songer au sort réservé aux Palestiniens, Yéménites, Irakiens, Syriens etc. Il est parfaitement légitime d’établir un parallèle entre ces situations.

La voix des pays européens sonne faux et sent l’hypocrisie : «Un Ukrainien qui jette un molotov sur un char russe est un RESISTANT mais un jeune Palestinien qui jette une pierre sur un véhicule de l’armée d’occupation est un TERRORISTE».

Déconstruire la doxa des dominants

Il est peut-être temps pour les intellectuels épris de justice, de paix et de liberté, de déconstruire la doxa des peuples dominants pour reconstruire une pensée universelle basée sur le droit, la justice, l’impartialité et l’égalité de traitement.

Ceci dit, j’exprime ma solidarité totale avec le peuple Ukrainien victime d’une agression illégale et intolérable.

* Médecin et activiste de la société civile.

Articles du même auteur dans Kapitalis :