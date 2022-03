Spéculation-Tunisie : Saisie de 912 tonnes de produits alimentaires, du 2 au 4 mars

Tweet Share Messenger

Dans le cadre de la lutte nationale contre la spéculation, la garde nationale, la sûreté nationale et les agents de contrôle relevant du ministère du Commerce ont saisi, du 2 au 4 mars 2022, dans différentes région du pays, 912 tonnes de produits alimentaires.

Selon le ministère du Commerce, les opération menées durant ces 3 jours dans plusieurs entrepôts, illégaux pour la plupart, ont permis de saisir des tonnes de semoule, de farine, de sucre et de riz, sachant que ces produits sont en pénurie.

Au cours des descentes effectuées, les agents ont aussi saisi 47 tonnes de fruits et légumes, notamment des pommes de terres, des bananes et des pommes, ainsi que 6690 œufs, des centaines de boîtes de tomates en conserve et près de 720 litres l’huile végétale.

Y. N.