Affaire des contrats de lobbying : Un dirigeant Ennahdha et son représentant légal devant le Tribunal

Le juge d’instruction chargé de l’affaire des contrats de lobbying a décidé, ce vendredi 11 mars 2022, de renvoyer le parti islamiste Ennahdha devant le Tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’a annoncé le bureau d’information du Tribunal de première instance de Tunis, dans un communiqué en précisant qu’Ennahdha, «en la personne de son représentant légal et un de ses dirigeants ayant pris part à la signature du contrat de lobbying, comparaîtront devant la justice et ce après la clôture, ce jour, des instructions menées par Pôle judiciaire économique et financier».

Rappelons qu’une brigade de sécurité s’était présentée, le 25 octobre 2021, au siège du parti de Ghannouchi, à Montplaisir, dans le cadre de l’enquête sur cette affaire et que son serveur informatique a été saisi par le juge d’instruction près le pôle judiciaire, économique et financier pour les besoins de l’enquête.

Celle-ci fait suite au rapport de la Cour des comptes sur les résultats du contrôle du financement de la campagne électorale présidentielle et des élections législatives de 2019, qui a confirmé des infractions financières du parti islamiste et révélé que des sommes d’argent importantes avaient été illégalement dépensées pour influencer l’opinion publique.

Le parti de Ghannouchi, qui avait dépassé le seuil de financement légal aux élections de 2019, a également bénéficié de financement étrangers, via à une entreprise de lobbying étrangère, notamment deux contrats avec la société de publicité et de planification BCW (de septembre 2014 à 2018, et de juillet à décembre 2019), alors que la loi tunisienne interdit le financement étranger des partis politiques.

Y. N.