Tunis : Un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie sur internet démantelé

La police judiciaire a démantelé un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie sur internet, dont 4 membres, des Tunisiens et des Subsahariens, ont été arrêtés. Un cinquième suspect fait l’objet d’un mandat de recherche et l’enquête se poursuit.

L’enquête a été ouverte suite à des plaintes déposées par plusieurs femmes qui ont affirmé avoir été arnaquées par un individu qu’elles ont rencontré via les réseaux sociaux et qui se présente comme un homme d’affaires international…Il les demande ensuite en mariage, avant de leur soustraire de l’argent et de disparaître, indique la Direction générale de la sûreté nationale (SGSN) dans un communiqué publié samedi 12 mars 2022.

Ce dernier prétend qu’il va leur offrir «des cadeaux de valeur pour fêter leur rencontre» et leur demande d’envoyer des mandats, présentés comme «des frais de douane» qu’elles doivent verser à un intermédiaire présenté comme l’un de ses employés, afin qu’il puisse retirer le colis contenant les cadeaux en promettant de rembourser lesdits frais lorsqu’il rentrera en Tunisie… Une fois l’argent envoyé, le vrai faux homme d’affaires disparaît…

Les investigations ont permis d’arrêter le suspect principal, un Tunisien qui est à la tête de ce réseau, dont 3 autres membres ont également été interpellés, alors qu’un 5e individu fait l’objet d’un mandat de recherche.

La DGGN, a également indiqué que investigations menées par la PJ ont révélé que les membres de ce réseau sont accusés de blanchiment d’argent à travers des activités illicites, sachant que de faux passeports et 102 mandats ont été saisis lors de cette opération, et ajoutant que l’enquête se poursuit.

Y. N.