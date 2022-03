Guerre d’Ukraine : Kiev, une capitale forteresse

Des habitants réfugiés dans les stations du métro de Kiev. Ph. Pierre Marezcko.

En direct sur toutes les télévisions du monde, donc au vu et au su du monde entier, et jusqu’à la rédaction de cet article, la capitale de l’Ukraine, Kiev, défie les troupes russes depuis trois semaines de siège en se montrant invincible et inaccessible à ses arrières petits-fils russes. Cela mérite d’être souligné, car il traduit un patriotisme digne d’admiration. Mais, outre cet esprit de résistance bien ancré dans la population ukrainienne, quelles sont les autres causes objectives de l’impuissance militaire russe ?

Par Mahjoub Lotfi Belhedi *

Certes, derrière le constat d’impuissance militaire russe à conquérir Kiev se cache une réalité plus complexe typique des habitants de Kiev. Cette impuissance ne s’explique pas seulement par les carences logistiques et de renseignement signalées par les experts militaires? Elle tient aussi à des facteurs d’ordre géo-topographique propre à la mégapole ukrainienne.

Un ensemble urbain bien barricadé

Celle-ci est dotée d’une vaste superficie découpée en plusieurs secteurs concentriques (un centre ville historique associé à quatre méga-ceintures périphériques), le tout agrémenté d’un réseau de villes de banlieue abritant une population de trois millions d’habitants (statistiques de 2021). Cette ensemble urbain est traversé de bout en bout par le fleuve Dniepr (le quatrième en Europe) avec une multitude de ponts (une douzaine environ) assurant la liaison entre la rive est et ouest. Il dispose également d’un réseau de transports en commun sous-terrain (métro) construit dans les années 1960 et qui, le jour j, peut servir de bunker et d’abri contre une agression militaire d’envergure.

Par ailleurs, les rues de la capitale de l’Ukraine recensent plus de 3000 abris anti-bombes et de refuges pour protéger la population contre tout péril.

«Le nombre d’abris d’urgence, depuis 2014, a triplé et compte plus de 300 parkings souterrains, plus de 250 passages souterrains, 47 stations de métros et plus de 3700 sous-sols et demis sous-sols», affirment les autorités ukrainiennes, et ajoutent : «La mairie de Kiev a repartagé sur son site, le 15 février dernier, une nouvelle carte de ces lieux. Plus de 3000 adresses y sont répertoriées. Trois types d’abris sont répertoriés, la lettre “M” en bleu se réfère assez logiquement aux stations de métro. Les symboles de la couleur jaune avec des maisons signalent des espaces publics et des structures urbaines comme des souterrains, des parkings, ou des gares. Les maisons en rouge représentent, elles, des espaces à double usage, qui peuvent être des boutiques, des entreprises».

Les véritables objectifs de la Russie

En tout état de cause, avec une telle configuration et données géomatiques, la capitulation de Kiev n’est pas pour demain! Et les Russes en sont conscients, et plus le temps passe plus les limites de leur opération militaire deviennent criardes. S’ils poursuivent donc leurs attaques aériennes contre des cibles à la fois militaires et civiles et cherchent à pénétrer dans la capitale par divers endroits avec leurs blindés, ce n’est pas tant pour occuper cette métropole qu’ils auront sans doute beaucoup de mal à assurer le contrôle par la suite (une guérilla urbaine les y attend), mais pour mieux l’enserrer militairement et pousser leur avantage en perspective d’un cessez-le-feu qui préserve leurs intérêts dans une négociation de l’avenir des relations entre les deux pays voisins, mais aussi entre la Russie et l’Otan. Car, n’oublions pas, que c’est là l’objectif principal de Moscou et qui fait que le président Vladimir Poutine, dans toutes ses déclarations, s’adresse, au-delà de ses voisins immédiats, Ukrainiens et Européens, aux Etats-Unis, dans une sorte de volonté d’instaurer un climat de guerre froide qui rétablit la Russie dans son statut historique de superpuissance mondiale.

* Spécialiste en réflexion stratégique.

