Tunisie – Etats-Unis : La coopération militaire est au beau-fixe

Il n’y a rien à signaler du côté de la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis. Donald Trump a quitté la Maison Blanche, Joe Biden a pris la succession. Ce passage du témoin n’a rien changé à ce que Barack Obama avait décidé avant eux en matière d’assistance militaire à la Tunisie. Une assistance qui remonte à l’eau de l’indépendance tunisienne il y a 66 ans.

Souvenons-nous, le 44e président des Etats-Unis avait fait de notre pays un allié majeur non-membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan). C’était en 2015, sous le mandat de feu Béji Caïd Essebsi. Outre les avantages en armements que ce titre vaut à notre pays en encadrements et conseils, il implique une certaine coordination et des échanges de vues entre le Pentagone et notre ministère de la Défense pour que, selon le jargon militaire, il y ait parfaite «interopérabilité» entre les forces armées des deux pays.

Sur ce plan, donc, il n’y a pas de souci à se faire puisqu’en milieu de semaine dernière un groupe de parachutistes de la 173e brigade aéroportée de l’Armée des Etats-Unis, plus précisément de la Setaf-AF (Southern European Task Force, Africa, Force d’intervention pour la région d’Europe méridionale, Afrique) ont mené avec leurs homologues tunisiens une séance d’entrainement dans le nord de la Tunisie.

C’est le site des forces armées américaines, ‘Army-Mil’ (‘AM’), qui rapporte cette information, ajoutant que cette opération, qui a pris le départ de l’aéroport militaire de Sidi Ahmed, à Bizerte, s’est déroulée à Amila, Aïn El-Benia, à 17 km à l’ouest du point de décollage.

Cette séance de saut en commun «a été une réussite totale», selon le général-major américain Andrew Rohling, général commandant de la Setaf-AF, cité par ‘AM’ : «Nous félicitons les forces armées tunisiennes pour leur solide capacité à planifier et à mettre à exécution des opérations aéroportées /…/ Ce sont de véritables professionnels et leur collaboration, dans la région, nous est précieuse», témoigne le général-major Rohling.

Marwan Chahla