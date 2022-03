Lutte contre la spéculation et la contrebande en Tunisie : 10 personnes placées en détention

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que 439 opérations ont été menées, du 17 au 20 mars 2022, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la spéculation en Tunisie, ce qui a notamment permis la saisie de tonnes de produits alimentaires ainsi que l’arrestation de 10 individus, qui ont été placés en détention.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 22 mars 2022, le ministère a précisé que les opérations, menées par les unités sécuritaires, la garde nationale et la direction des douanes, en coordination avec les directions régionales du Commerce, ont concerné les entrepôts, les boulangeries et les sociétés de gros, ainsi que les transporteurs.

Les agents ont ainsi saisi 260 tonnes de farine, de semoule, de pâtes alimentaires, de sucre et de riz, plus de 93 tonnes de fruits et légumes, 11327 litres d’huile subventionnée, 15000 œufs, 69000 boîtes de conserve et 178729 bouteilles d’eau minérale et de boissons gazeuses.

Dans son communiqué le ministère a ajouté que ces opérations ont également permis de saisir 21171 paquets de cigarettes ainsi que 14179 litres de carburant de contrebande.

Y. N.