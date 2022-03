Menzel Bourguiba : Arrestation d’un individu qui a tué l’épouse de son oncle

La police a arrêté, à Menzel Bourguiba, un individu qui tentait de fuir Bizerte après avoir mortellement poignardé l’épouse de son oncle. Il a avoué son forfait et a été placé en détention, indique le Syndicat des fonctionnaires de la direction générale des unités d’intervention (SFDGUI).

La même source précise, dans un communiqué publié lundi 28 mars 2022, que l’individu a été aperçu près de la station de bus et de taxis et qu’il avait un comportement suspect. Lorsque les agents de la police secours de Menzel Bourguiba se sont rapprochés de lui, il a pris la fuite, mais il a été rapidement rattrapé indique encore le SFDGUI.

Arrêté et conduit au poste de police, d’autant qu’il était en possession d’une arme blanche, le tueur est passé aux aveux, et a ajouté qu’il a quitté la localité de Chlaghmia où il a commis le crime et qu’il avait planifié de fuir la région.

Sur ordre du ministère public, il a été placé en détention, alors que le mobile du meurtre est encore méconnu.

Y. N.