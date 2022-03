A la Cinémathèque tunisienne : Jean-Paul Belmondo, inclassable et rebelle

Belmondo dans « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard.

La Cinémathèque tunisienne rend hommage à l’acteur et comédien Jean-Paul Belmondo du 29 mars au 1er avril 2022. Le programme proposé au public de la Cité de la Culture de Tunis est très intéressant, et comprend des films de Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Philippe Broca et Henri Verneuil. Un régal pour l’auteur, cinéphile, critique de cinéma et belmondien averti.

Par Mohamed Sadok Lejri *

Jean-Paul Belmondo est l’acteur le plus chéri du cinéma français, et auquel je voue un culte. Car il incarne le panache français au cinéma dans toute sa splendeur.

Il connut ses premiers succès dans le mouvement cinématographique de la «nouvelle vague», en jouant notamment dans les premiers films de Jean-Luc Godard. Démodant le classique jeune premier, il joua des rôles de mauvais garçons et de fantaisistes qui lui assurèrent la popularité.

Il fut à l’œuvre, tant dans le cinéma d’auteur que dans le cinéma populaire, durant une période s’étendant sur soixante ans. Il était toujours à l’aise dans ses rôles, quel que soit le genre cinématographique ou théâtral, du cinéma godardien et truffaldien des années 1960 aux classiques interprétés au théâtre dans les années 1980 et 1990, en passant par les fameux polars et comédies des années 1970 et 1980.

Malgré son immense carrière cinématographique, Jean-Paul Belmondo demeure inclassable et rebelle à tout étiquetage réducteur et mutilant. Bébel est éternel !

Programme de l’hommage :

Mardi 29 mars à 18h30 : Léon Morin, prêtre, dir. Jean-Pierre Melville, 1961, France, 130′.

Mercredi 30 mars à 18h30 : Le Doulos, dir. Jean-Pierre Melville, 1962, France, 108′.

Jeudi 31 mars à 16h00 : Pierrot le fou, dir. Jean-Luc Godard, 1965, France, 110′ – et à 18h30 : L’homme de Rio, dir. Philippe Broca, 1964, France, 110′

Vendredi 1er avril à 16h00 : À bout de souffle, dir. Jean-Luc Godard, 1960, France, 90′ – et à 18h30 : Peur sur la ville, dir. Henri Verneuil, 1975, France, 120′ N.B.

L’accès y est gratuit.

