BNA – Workshops et Master class au salon Riyeda 2022 : Repérer de nouvelles approches d’apprentissage

En marge de la 9ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat Riyeda 2022 qui a rassemblé plus de 10 000 startuppers et porteurs de projets, la BNA a arrangé, en collaboration avec les organisateurs de ce grand évènement, des workshops et des Master Class animés par des speakers et experts nationaux et internationaux permettant aux jeunes entrepreneurs de repérer de nouvelles approches d’apprentissage, de faciliter leur intégration dans l’écosystème entrepreneurial et de maitriser au mieux les techniques de communication, de management et de coaching.

L’essentiel est de soutenir les initiatives d’accompagnement des jeunes entrepreneurs via un échange collaboratif autour des principaux thèmes suivants :

– L’initiation aux montages de projets ;

– La découverte des nouvelles tendances et pratiques d’accès aux marchés :

– Le développement de l’estime et de la confiance en soi et valorisation de l’importance de la communication et du savoir-être.

Favoriser l’esprit entrepreneurial est un engagement noble auquel la BNA s’associe avec beaucoup de volonté et d’optimisme.