Safi Saïd appelle à la dissolution de l’Assemblée et à des présidentielles et des législatives anticipées

Lors de la plénière organisée, ce mercredi 30 mars 2022, à distance par l’Assemblée gelée, Safi Saïd a appelé le président de la république, Kaïs Saïed à la dissolution du parlement et à organiser des présidentielles et des législatives anticipées, et ce, «pour sauver la démocratie et la Tunisie».

Safi Saïd a ainsi appelé le président à «avoir le courage de dissoudre le parlement», estimant que la période exceptionnelle à trop duré et que de graves conséquences peuvent en découler.

«Je lui demande de se remettre en cause et de profiter de cette période du ramadan pour se reposer et repenser autrement le futur de la Tunisie et revoir la période d’exception qui a trop duré. Nous avançons vers l’inconnu et nous parlons depuis des mois de légitimités et autres conflits opposant des parties à d’autres et j’estime qu’aucun pays n’a été à l’abri de violences, voire de guerres civiles par de pareilles circonstances», a-t-il lancé, tout en exprimant son inquiétude de voir la Tunisie placée sous deux autorités : «celle de la période d’exception et celle de l’opposition et nous mettrons alors notre pays en danger».

Pour Safi Saïd, ce danger peut être évité en organisant des présidentielles et des législatives anticipées et en protégeant ainsi la démocratie : «Je m’adresse au président et à tous les députés et je les appelle à protéger la démocratie, c’est notre seule bataille, notre seul acquis, notre seule voie et celle de tous les peuples».

Rappelons que la plénière organisée par l’Assemblée gelée, vise à mettre fin aux mesures exceptionnelles décidées le 25 juillet par le président de la république et que selon la nahdhaoui Yamina Zoghlami, 117 députés (gelés) y participent à distance sous la présidence de Tarek Fetiti

Y. N.