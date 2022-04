«Communion» de Nejib Belkadhi sélectionné au New York City International Film Festival

Le film tunisien «Communion» de Nejib Belkadhi est sélectionné au New York City International Film Festival (NYCIFF).

«Communion» sera, à l’occasion, projeté vendredi 8 avril à 17h30 à la Screening Room au 59 Street, 500 Park Avenue, ajoute le réalisateur; ce mercredi 6 avril 2022, via un post publié sur son compte Facebook.

Rappelons, que le 10 mars dernier, «Communion», qui avait fait sa première mondiale au Red Sea International Film Festival, a remporté le Grand Prix du Nil au Festival du Film africain de Louxor (Luxor african Film Festival).



En octobre 2020, «Communion», avait aussi obtenu, trois prix de soutien au Malmö Arab Film Festival (aide à l’étalonnage -Mosaic TV – Belgique-, aide au mixage -Leyth Production – Tunisie et une aide à la distribution – MAD Solutions – Égypte-).

Synopsis : Un couple, un chat, un virus. Durant le confinement, Sara travaille chez elle dans le secteur humanitaire pour aider les personnes en détresse durant la crise du Covid-19. Son mari Kais, psychotique, se trouve sans médicaments, en pénurie. De là commence une longue et dure descente aux enfers alors que la nature reprend ses droits et l’air devient plus pure et respirable…

Y. N.