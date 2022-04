Menzel Bourguiba : Arrestation d’un takfiriste faisant l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux

La Brigade spécialisée dans la lutte contre le terrorisme de Bizerte a arrêté, à Menzel Bourguiba, un takfiriste faisant l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.

C’est ce qu’indique le Syndicat de la sûreté nationale dans un communiqué, en précisant que le suspect, qui était inconnu des services de renseignement de la police, a récemment ouvert un compte Facebook anonyme via lequel, il a tenté d’embrigader des jeunes afin de les faire intégrer dans des groupes terroristes.

Localisé, le suspect a été arrêté, mardi 5 avril, et placé en garde à vue pour interrogatoire, au cours duquel il a avoué son lien avec des terroristes à l’étranger, en affirmant que c’est ces derniers qui l’ont chargé de recruter des jeunes.

Le ministère public a décidé de le placer en détention et de le poursuivre pour apologie du terrorisme et embrigadement et appartenance à un groupe terroriste.

Y. N.