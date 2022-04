Tunisie : Agressions, dégradations et jets de pierres, la SNCFT tire la sonnette d’alarme (Photos)

La Société nationale des chemins de fers tunisiens (SNCFT) a dénoncé les actes nocturnes de vandalisme visant ses trains, depuis le premier jour du mois de ramadan ainsi que l’agression de ses agents, tout en appelant les citoyens à encadrer les jeunes et les mineurs, qui sont derrières ces abus.

Dans un communiqué publié, dans la soirée de ce mercredi 6 avril 2022, la SNCFT a affirmé que des jeunes ont procédé à des jets de pierres, visant des trains de trajets nocturnes, ce qui ont causé des dommages aux conducteurs et aux passagers, ainsi que des dégâts matériels.

Ces actes ont été commis près des gares de Rades Melien, Lycée Ezzahra, Boukornine, Al-Maleb, Taher Sfar, Hammam Al-Chatt et Bir El-Bey. Outre l’état de panique panique parmi les voyageurs, de nombreux wagons ont été vandalisé, déplore encore la même source.

La SNCFT a ajouté que dans la soirée du lundi 4 avril, un conducteur du train a été agressé avec une extrême violence par un groupe de jeunes sur le quai de la gare de Riyadh, et que le train de nuit Tunis/Gabès a également été la cible de jets de pierres mardi vers 22h20, à l’entrée de la gare de Grombalia, ce qui a bloqué le voyage pendant près de 3 heures.















Tout en réaffirmant son engagement à protéger les passagers, ses agents ainsi que ses trains et à assurer la pérennité de ses services dans les meilleures conditions, la SNCFT a évoqué des difficultés nécessitant des efforts considérables, l’obligeant, parfois, à annuler certaines dessertes, remerciant au passage, les efforts fournis par ses employés.

«Nous appelons les citoyens à prendre en compte l’intérêt général et à contribuer à la protection des biens publics et également à encadrer les membres de leur famille, en particulier les jeunes et les mineurs qui sont derrières ces abus, et ce, afin de préserver les biens publics et à soutenir le fonctionnement du transport ferroviaire», conclut la SNCFT.

Y. N.