«Communion» de Nejib Belkadhi remporte le Prix du meilleur film au New York city International Film Festival

Tweet Share Messenger

Le film tunisien «Communion» de Nejib Belkadhi a remporté, ce soir, lundi 11 avril 2022, le Prix du meilleur film au New York City International Film Festival (NYCIFF).

«Très heureux de vous annoncer que Communion vient de remporter le prix du meilleur film au New York city International Film Festival. Merci au jury, à la direction du festival et surtout un très grand merci aux techniciens, aux acteurs et aux amis qui ont permis à ce film de voir le jour», a annoncé Nejib Belkadhi.

Le fim tunisien «Communion», venait de remporter, le 10 mars dernier, le Grand Prix du Nil au Festival du Film africain de Louxor (Luxor african Film Festival), et avait également obtenu, en octobre 2020, trois prix de soutien au Malmö Arab Film Festival (aide à l’étalonnage -Mosaic TV – Belgique-, aide au mixage -Leyth Production – Tunisie et une aide à la distribution – MAD Solutions – Égypte-).

Synopsis : Un couple, un chat, un virus. Durant le confinement, Sara travaille chez elle dans le secteur humanitaire pour aider les personnes en détresse durant la crise du Covid-19. Son mari Kais, psychotique, se trouve sans médicaments, en pénurie. De là commence une longue et dure descente aux enfers alors que la nature reprend ses droits et l’air devient plus pure et respirable…

Y. N.