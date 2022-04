Sousse : Retour en images sur les constructions érigées illégalement sur le domaine public maritime

La municipalité de Sousse a publié, ce lundi 11 avril 2022, les photos des constructions illégales érigées sur le domaine public maritime, et qui ont récemment fait l’objet d’une exécution de décisions de démolition.

«Les photos révèlent l’ampleur des atteintes au domaine public maritime», a commenté la municipalité, pour justifier les décisions de démolitions qu’elle a appliquées et tenter ainsi de mettre fin à la polémique suscitée par des parties, dont certaines, ayant pris la défense des hôteliers et dénoncé la méthode opérée par les autorités, à l’instar de l’ancien ministre du Tourisme René Trabelsi ou encore la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).











































Les opérations de démolitions se sont déroulées, en présence des responsables de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal), à l’origine de la plainte, et ce, dans le cadre de l’exécution de décisions rendues par la municipalité contre des établissements touristiques, dont les propriétaires avaient pris possession de zones du domaine public maritime sans droit légal, et qui avaient été rappelés à l’ordre bénéficiant d’un délai légal afin qu’ils démolissent eux-mêmes leurs installations illégales pour libérer le littoral, mais en vain.

Y. N.