Zouhaïr Maghzaoui : Saïed aurait dû attendre le dialogue national pour se prononcer sur le système électoral

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhaïr Maghzaoui, n’approuve pas le discours du président de la république, Kaïs Saïed, sur le scrutin uninominal aux prochaines élections législatives et sur le dialogue national en même temps. Selon lui, c’est pendant le dialogue qu’il faut mettre ce genre de questions sur la table.

Dans une déclaration accordée, ce lundi 11 avril 2022, à Mosaïque FM, Maghzaoui a, par ailleurs, souligné que son parti considère que le système politique à deux têtes au sein du pouvoir exécutif (par allusion au chef du gouvernement et au président de la république) a conduit à la dispersion du pouvoir, et que par conséquent, Echaâb soutient un système à une seule tête au pouvoir exécutif.

Il a, d’autre part, indiqué que le mouvement Echaâb a de grandes réserves quant au scrutin uninominal, estimant que ce système peut exacerber le flux de l’argent politique corrompu, ainsi que le tribalisme.

«Ce qui est plus important que le mode de scrutin, c’est d’épurer le climat électoral en réglementant le travail des sociétés d’opinions et de financement, en révisant la loi sur les partis et les associations, et en garantissant la neutralité des médias, d’autant plus que la fraude électorale en ces dernières années a été réalisée grâce à l’utilisation de ces mécanismes», a détaillé le nationaliste arabe.

C. B. Y.