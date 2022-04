Basketball : «Le Tunisien Salah Mejri recruté par le club libanais Beirut FC»

Le club libanais de basketball, Beirut First Club a annoncé, via son compte Instagram, le recrutement de l’international tunisien, Salah Mejri, en vue de se renforcer pour le Final four du championnat local.

A presque 36 ans (il les fera en juin), Salah Mejri connaîtra ainsi le 10e club de sa carrière, lui qui a notamment évolué à la NBA et au Real Madrid.

Il arrivera au Liban en provenance du club koweitien Al-Jahra SC qu’il a rejoint en 2021.

C. B. Y.