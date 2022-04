Ibrahim Debache : «Saisir “l’opportunité de la guerre” en Ukraine pour attirer les entreprises manufacturières»

Tweet Share Messenger

Selon Ibrahim Debache, président de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires et des constructeurs automobiles, la Tunisie peut «bénéficier» des répercussions de la guerre russo-ukrainienne et de la fermeture de nombreuses usines dans le domaine de la fabrication de pièces automobiles dans les deux pays, en attirant des investisseurs souhaitant se concentrer dans la région nord-africaine.

Dans le même cadre, il a révélé, dans une déclaration à Mosaïque FM, ce jeudi 14 avril 2022, qu’une cellule, regroupant le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, celui de l’Economie et de la Planification et des acteurs de terrain, a été constituée afin de diagnostiquer le potentiel de la Tunisie et de trouver des solutions pour attirer ces entreprises et les transférer en Tunisie dès que possible.

C. B. Y.