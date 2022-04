Tunisie-Société civile : Appels à accélérer les concertations sur les prochaines échéances électorales

Le réseau Mourakiboun et l’association Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (Atide), ont appelé à accélérer les concertations avec divers intervenants dans les élections pour une meilleure préparation des prochaines législatives.

Dans une déclaration ce samedi 16 avril 2022 à l’agence Tap, le secrétaire général de Mourakiboun Seifeddine Abidi et la présidente de ATIDE Leila Chraibi, ont souligné l’importance de tenir compte des différentes propositions présentées par la société civile et les partis politiques relatives à l’amendement de la loi électorale et aux décrets-lois sur les prochaines échéances attendues après l’organisation d’un référendum prévu le 25 juillet 2022, comme annoncé par le président de la république.

Ils appellent ainsi à faire participer les associations concernées par les élections, ainsi que les experts et spécialistes, à l’élaboration du décret-loi amendant la loi électorale, tout en rappelant que le mode de scrutin uninominal annoncé par le président de la République demande la redistribution des circonscriptions électorales et la réduction de leur nombre et qu’il faut, dès maintenant, prendre les mesures nécessaires à cet effet, regrettant que le chef de l’Etat se soit contenté d’annoncer l’organisation de législatives, sans présenter les étapes qui précéderont et qui sont nécessaires à l’élaboration de celles-ci.

Quant au référendum, Seifeddine Abidi s’est interrogé sur les parties qui seront chargées de la campagne référendaire, en rappelant qu’initialement cette tâche est du ressort du parlement, or celui-ci a été dissous et en affirmant que dans les expériences comparées, ce sont les associations et les organisations nationales qui interviennent.

Y. N.