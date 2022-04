Scandale à Sfax : Une femme agressée verbalement et physiquement dans la rue et l’agresseur serait un policier (Vidéo)

Une femme a été insultée et agressée physiquement, à Sfax, en pleine rue, par un homme sous les yeux d’au moins un policier, lequel n’a quasiment pas bougé le petit doigt pour l’en empêcher. La scène choquante a été filmée et partagée, ce lundi 18 avril 2022, sur les réseaux sociaux, et l’agresseur serait lui-même un policier, ce qui expliquerait l’abus de pouvoir écœurant qu’il a exercé sans éprouver la moindre gêne.

Le surnom de l’agresseur serait «Roma» selon des habitants du quartier où la scène a eu lieu.

Les abus policiers sont un phénomène très courant en Tunisie, et malheureusement cela se passe généralement loin des caméras. Alors qu’ils sont censés protéger les citoyens, les forces de l’ordre sont souvent les premiers à leur violer les droits et à les agresser.

Cette fois, le crime a été filmé, et la justice n’aura, par conséquent, aucune excuse si elle ne fait pas son travail en infligeant une sanction bien sévère et méritée à cet homme. De son côté, le ministère de l’Intérieur est appelé à suspendre ses activités le plus tôt possible.

C. B. Y.