Nabil Baffoun en s’adressant à Kaïs Saïed : «Je ne démissionnerai pas»

Intervenu aujourd’hui, mercredi 20 avril 2022, sur Mosaïque FM, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Nabil Baffoun, a assuré qu’il ne compte pas démissionner et que s’il ne veut pas de lui, le président de la république, Kaïs Saïed, n’a qu’à le limoger.

Baffoun a déclaré, dans ce contexte, que la modification de la loi électorale et de la composition de l’instance électorale par des décrets présidentiels est inacceptable.

«Il semble que la présidence de la république insiste là-dessus, mais le chef de l’État n’a le droit de changer qu’un seul membre dans la composition de l’instance et puisqu’il ne semble pas satisfait de ma prestation, alors qu’il me limoge et qu’il laisse les autres membres travailler, en désignant un nouveau président parmi eux», a-t-il développé, assurant qu’il ne démissionnera pas.

Rappelons qu’il y a deux semaines, Saïed avait dit que l’Isie supervisera les prochaines législatives anticipées mais pas avec sa composition actuelle.

Nabil Baffoun a, par ailleurs, indiqué que l’Isie n’a été consultée sur aucune question liée à la modification de la loi électorale, et n’a été informée d’aucune décision à cet égard, indiquant que la loi actuelle peut s’adapter au référendum et aux élections anticipées.

C. B. Y.