Amendement de la loi sur l’Isie : Afek Tounes exprime son rejet et tire la sonnette d’alarme

Afek Tounes a exprimé sont rejet du décret-loi n°2022-22 amendant la loi organique relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), estimant que celui-ci est autoritaire et unilatéral et qu’il porte atteinte à l’indépendance de ladite instance.

Tout en s’interrogeant sur la transparence du référendum et des élections législatives à venir après ce décret loi, qui représente une tentative de soumettre l’Isie à l’autorité du président de la République, Afek Tounes affirme que «la Tunisie s’enfonce davantage dans un régime autocratique en touchant à cette Instance qui représente une des garanties des plus importantes pour une scène politique saine et démocratique».

Le parti a également tiré la sonnette d’alarme en estimant que les décisions arbitraires et improvisées, aggraveront la crise socio-économique majeure, «la plus grave que la Tunisie ait connue depuis l’indépendance», prévient Afek Tounes.

Y. N.