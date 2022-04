Coalition Soumoud : «Les résultats du processus du 25 juillet sont en deçà des attentes»

Tweet Share Messenger

Le coordinateur de la coalition Soumoud, Houssem Hammi, a estimé, ce mardi 26 avril 2022, que les résultats du processus du 25 juillet (jour où le président Kaïs Saïed a annoncé des mesures exceptionnelles) sont, jusque-là en deçà des attentes des Tunisiens qui l’ont soutenu.

L’invité de Mosaïque FM a, par ailleurs, affirmé, ce mardi 26 avril 2022, que sa coalition soutient ce processus mais pas Kaïs Saïed, estimant que son échec pourrait conduire à des répercussions néfastes, comme la violence ou la guerre civile.

«Les Tunisiens, qui ont réclamé l’amélioration des conditions économiques et sociales et la révélation de la vérité sur le terrorisme et les assassinats politiques, sont restés sur leur faim», a-t-il développé, expliquant notamment cela par le fait que le chef de l’Etat n’écoute pas les parties qui lui tendent la main.

Tout en estimant que la consultation nationale a été un échec (chose que vraisemblablement seul Saïed n’a pas comprise), M. Hammi a indiqué que la coalition Soumoud est pour un régime présidentiel, dans lequel le chef de l’Etat occupe la tête de l’exécutif, avec un Parlement élu et une Cour constitutionnelle.

C. B. Y.