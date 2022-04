Tunisie : Les États-Unis «profondément préoccupés» par l’amendement de la loi sur l’Isie décidée par le président Saïed

«Les États-Unis sont profondément préoccupés par la décision du président tunisien, relative à l’amendement de la loi sur l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie)», indique le porte-parole du Département d’État Ned Price, dans un communiqué diffusé par l’ambassade américaine ce mardi 26 avril 2022.

«Une véritable autorité électorale est essentielle pour le prochain référendum et des élections législatives indépendantes», indique encore le porte-parole du Département d’État des États-Unis, en rappelant que son pays a constamment informé les responsables tunisiens de l’importance «de maintenir l’indépendance des principales institutions démocratiques et d’assurer le retour de la Tunisie à la gouvernance démocratique».

Les États-Unis ont par ailleurs, de nouveau, exprimé leur détermination à soutenir le peuple tunisien dans sa voie démocratique, tout en renouvelant l’appel à un processus de réforme politique et économique, «transparent et inclusif», et qui doit être entrepris «en coordination avec les partis politiques, les syndicats et de la société civile», ajoute encore la même source.

Y. N.