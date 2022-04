Un maître chanteur appelé Donald Trump

Donald Trump adore qu’on le caresse dans le sens du poil de sa touffe. Telles sont les dernières allégations ou révélations rapportées dans le livre «This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future» écrit par deux journalistes du New York Times Jonathan Martin et Alex Burns, selon The Independent, qui en a reçu une copie et l’a présenté aux lecteurs avant sa sortie le 3 mai 2022.

Par Mohsen Redissi *

L’ex-président des Etats-Unis aurait forcé les gouverneurs à ramper, à le supplier et à lui «demander gentiment» de débloquer l’aide fédérale nécessaire après les catastrophes naturelles comme le stipule la Fema, l’Agence fédérale de gestion des urgences. Le gouvernement central doit venir en aide aux Etats sinistrés et leur fournir assistance et débourser les sommes nécessaires pour un retour au plus vite à une vie normale.

Aide contre flatterie

Trump s’est adonné à cœur joie au chantage pendant son mandat à la Maison blanche comme si son implication dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole ne lui suffisait pas. Il monnayait la flatterie en échange de l’aide fédérale aux Etats de l’Union en cas de catastrophe naturelle ou en soutien de l’effort national pour éradiquer la Covid-19. Il aurait fait un bon souverain arabe.

Le Texas et la Floride, ces deux Etats seulement font exception. Leurs demandes sont à satisfaire sans discussion, sans avoir à rougir de honte ou de se voir forcer la main. Tous deux ont à leur tête des gouverneurs républicains proches alliés de Trump. Les 48 autres États doivent «m’appeler et de me demander gentiment» de l’aide selon Larry Hogan, gouverneur républicain du Maryland qui a eu affaire à lui, rapporte The Independent.

Après le passage de la tempête tropicale Isaias en 2020, le gouverneur démocrate Ned Lamont du Connecticut a demandé à la Maison Blanche une aide fédérale pour réparer les dégats causés par l’ouragan. Le président Trump lui même le rappelle; quand il lui dit qu’il a besoin d’aide, le président réplique sur un ton ironique: «Eh bien, demandez-moi gentiment.»

Lamont s’est senti gêné et humilié comme l’a été le président ukrainien Volodymyr Zelensky en 2019. Maître Trump a essayé de le racketter en faisant pression sur lui. Il a conditionné l’aide militaire américaine à l’Ukraine en échange Zelensky doit enquêter sur son rival Joe Biden. Flatteur malgré lui, Lamont sans mentir lui tint à peu près ce langage : «Cela signifierait beaucoup pour le peuple.»

Narcissisme présidentiel

Le subterfuge a fonctionné, Trump pour montrer l’étendue de sa largesse, signe le décret pour débloquer l’aide fédérale pour le Connecticut. Cet apport considérable vaut bien une flatterie sans doute. Mike Pence, vice-président et président du groupe de travail Covid-19 de la Maison Blanche, a reçu l’ordre de son patron de ne pas répondre aux appels des gouverneurs démocrates qui lui déplaisaient, indique encore The Independent.

Trump est connu pour être un egocentrique invétéré. Il veut que ses collaborateurs lui accordent toute leur attention; il exige d’eux un dévouement aveugle envers lui. Il ne choisit que les «maillons faibles», les plus dociles pour mieux les subjuguer. «Je veux qu’ils soient reconnaissants», est la phrase qu’il répète à ceux qui veulent l’entendre en faisant allusion aux gouverneurs pendant la crise du Covid-19. Ils doivent faire preuve de déférence envers l’administration fédérale, envers lui en quelque sorte.

* Haut fonctionnaire à la retraite.

