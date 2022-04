Un grand succès de la 1ère Ooredoo Night Run by Xiaomi

La première manifestation sportive ramadanesque Ooredoo Night Run by Xiaomi s’est tenue le 23 avril 2022 à l’Avenue Habib Bourguiba, au centre ville de Tunis, dans une ambiance festive.

Cet événement a drainé un large public de différents âges venus vivre une expérience unique en plein cœur de la capitale. Plus de 6000 personnes dont 3000 coureurs ont eu l’opportunité de participer à cette manifestation et de bénéficier de plein de cadeaux. Un moment de joie lors d’une soirée ramadanesque que l’ensemble des participants ont considéré comme une belle expérience qu’ils aimeraient revivre.

«Nous sommes honorés de lancer aujourd’hui le premier événement sportif ramadanesque, Ooredoo Night Run by Xiaomi. Cette initiative s’inscrit dans notre politique de soutien au sport et notre stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise, qui encourage les jeunes tunisiens, dont le rôle est important dans le progrès de la société», a déclaré Mansoor Alkhater à cette occasion.

Cette manifestation a contribué à la création d’une dynamique dans les rues de la capitale après deux ans de confinement et de pandémie et à booster le commerce durant toute la soirée.

«Nous sommes très heureux de cet événement exceptionnel, qui a été marqué par une belle participation de coureurs de tous les âges. Nous sommes vraiment fiers de notre partenariat avec Ooredoo et nous espérons que ce sera le début d’une collaboration continue et d’offrir à chaque fois la meilleure expérience à nos clients», a déclaré de son côté Sylvester Huang, directeur commercial de Xiaomi Tunisie.

Ooredoo Night Run by Xiaomi a su faire la parfaite combinaison entre sport et culture en proposant à la fois des compétitions et de la musique. Une initiative encouragée par les partenaires publics.

«Nous remercions Ooredoo pour cette initiative que nous encourageons. Cet événement est une occasion de pratiquer une activité sportive et de se divertir durant le mois saint. Nous sommes heureux de voir aujourd’hui plusieurs catégories de personnes rassemblées autour d’une manifestation sportive et nous ne pouvons que soutenir ce genre d’événements afin qu’ils apportent santé et plaisir aux Tunisiens», a expliqué Souad Abderrahim, Maire de Tunis.

Cet événement est également une occasion qui a fédéré plusieurs catégories de personnes puisqu’il a accueilli des professionnels, des amateurs et des passionnés de sport, venus de toute part. Ils se sont dit très satisfaits de cette première expérience exceptionnelle.

Au-delà des courses organisées, les participants ont pu profiter d’une ambiance festive avec DJ Benjemy qui a enflammé la scène.

Face à la réussite de ce nouveau genre d’événements sportifs, Ooredoo est convaincu qu’une nouvelle édition fera le bonheur de tous. En effet, les initiateurs de la manifestation pensaient fédérer les habitués des courses à pied autour de cette première expérience en Tunisie, mais ce sont de nouveaux coureurs qui se sont déplacés pour la première fois pour vivre ce moment exceptionnel.

A ce titre et face à cet engouement pour cette nouvelle expérience, Ooredoo donne rendez-vous au public l’année prochaine, pour la seconde édition de Ooredoo Night Run, dans un autre endroit, mais avec encore plus de surprises, pour faire de la course à pied une culture, un état d’esprit et un mode de vie.

Communiqué.