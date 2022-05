Tunisie : Rachida Ennaifer s’exprime à propos des enregistrements fuités de Nadia Akacha

Sans le dire explicitement, l’ancienne responsable de la communication à Carthage, Rachida Ennaïfer, s’est exprimée à propos de la polémique causée par les enregistrements fuités de l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha.

«Calomnier et diffamer le président de la république et l’institution de la présidence de la république sont des actes qui tombent sous le coup de la loi. Personnellement, je me mets à disposition du procureur de la république pour donner mon témoignage», a-t-elle écrit, ce mardi 3 mai 2022, sur sa page Facebook.

Dans l’un de ces enregistrement, on entend une femme (qui serait Nadia Akacha) raconter une anecdote, sans beaucoup d’importance qui se serait déroulée à Paris, en se moquant de Rachida Ennaïfer.

Cette dernière n’a probablement pas apprécié le sens de l’humour de son ancienne collègue à Carthage.

Rappelons que de son côté, Akacha a nié que c’est elle qui parle dans les enregistrements en question.