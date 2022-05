Tunisie -«Nouvelle république» : Kaïs Saïed reçoit le bâtonnier Brahim Bouderbala

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 4 mai 2022, au Palais de Carthage le président de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), Brahim Bouderbala.

Cette rencontre a permis d’évoquer la formation du haut comité nationale pour la constitution d’une Nouvelle république et le rôle du secteur judiciaire et des avocats, indique un communiqué publié par la présidence de la république.

Rappelons que le chef de l’État a également reçu, cet après-midi, et dans le même contexte, le doyen Sadok Belaïd, à qui il a affirmé que la participation est ouverte à tous ceux qui ont soutenu le processus rectificatif du 25 juillet 2021.

Le président a également indiqué que ce haut comité sera composé de deux commission : une chargée des réformes constitutionnelles et politiques, et une autre pour les réformes économiques et sociales.

Y. N.