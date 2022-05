Les voyagistes allemands à la redécouverte du tourisme saharien tunisien

En collaboration avec le ministère du Tourisme, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Tunisair et la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), l’Association allemande des voyages (a DRV), a choisi la Tunisie, et spécialement la région de Tozeur, pour organiser son événement «Destination Forum».

Une importante délégation de décideurs du secteur du voyage et du tour-operating allemand atterrira à l’aéroport Tozeur-Nefta le 6 mai 2022 en provenance directe de Francfort en partenariat avec la compagnie nationale Tunisair.

La délégation allemande, qui séjournera dans la région jusqu’au 11 mai, bénéficiera d’un programme exceptionnel d’excursions et de découverte des atouts touristiques de la région du sud-ouest.

Cette opération revêt une importance stratégique dans la mesure où elle va contribuer, d’une part à dynamiser l’activité touristique dans la région et, d’autre part, à mieux faire connaître le produit «tourisme saharien» auprès du marché allemand.

L’ONTT et la FTAV ont élaboré pour ce faire un total de 4 circuits thématiques différents afin d’offrir un maximum d’opportunités de découvertes du produit de visu.

En plus du programme commun, la délégation se scindera en 4 groupes. Le premier se rendra à Douz via Chott El Djerid pour découvrir l’offre touristique locale et vivre une expérience de méharée et des bivouacs sous tentes dans le désert avant de prolonger leur visite à Timbaine.

Pour le deuxième groupe, un programme de visite des sites de Degache, Sidi Bouhlel ou encore Chott El Jérid a été élaboré à son intention. Il découvrira Nefta ainsi que les oasis de montagne de la région aux côtés des attractions touristiques locales.

Un circuit sportif profitera à un troisième groupe qui partira en excursion en quad. Il se verra vivre l’expérience d’un vol en montgolfière ou en paramoteur. D’autres activités aussi diverses que des promenades en VTT ou des séances de yoga leur seront offertes.

Le thème proposé au quatrième groupe sera «Au pays des berbères». Les participants se dirigeront vers le massif du Dhahar et Ksar Hallouf. Ils découvriront Zammour et les établissements d’hébergement troglodytes de la région puis Ksar Hadada et continuation sur Tataouine.

Toute la délégation se retrouvera lors d’une dernière soirée avant départ sur le site du décor de Star Wars pour l’apogée finale avec un programme de laser show et de nombreux artistes de talent qui se produiront pour clôturer ce «Destination Forum».