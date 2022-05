Tunisie-France : A propos de l’entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et Emmanuel Macron

Ph. d’archives.

Le chef de l’État Kaïs Saïed s’est entretenu par téléphone, ce vendredi 6 mai 2022, avec le président de la la République française Emmanuel Macron, qui a rappelé «la disponibilité de la France à accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes dont elle a besoin».

Kaïs Saïed a réitéré ses félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection, indique un communiqué de Carthage en affirmant que l’entretien a été l’occasion de passer en revue les liens solides d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la France, et d’aborder également les questions économiques et financières ainsi que les relations de partenariat stratégique qui unissent la Tunisie et l’Union européenne..

Les deux chefs d’État ont également exprimé leur souhait de renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux, sachant que les discussions ont également porté sur la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité et la souveraineté alimentaire mondiale, indique de son côté un communiqué de l’Élysée, en précisant que M. Macron a réaffirmé la solidarité de la France avec le peuple tunisien, en particulier dans le cadre de l’initiative FARM.

«Le Président a rappelé son attachement à la Tunisie et aux Tunisiens. Il a fait part à son homologue de sa préoccupation face à l’ampleur des défis institutionnels, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté qui ne peuvent être relevés que dans le dialogue et l’unité. Il a rappelé la disponibilité de la France à accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes dont elle a besoin», ajoute encore le communiqué de l’Élysée.

