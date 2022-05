Le ministère des Sports s’exprime sur les violences enregistrées lors de la finale de la Coupe de Tunisie de handball

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a dénoncé les violences ayant éclaté, ce mercredi 11 mai 2022, lors de la finale de la Coupe de Tunisie de handball opposant l’Espérance sportive de Tunis (EST) au Club africain (CA), ayant fait 8 blessés et suite auxquelles le derby a dû être suspendu et reporté à une date ultérieure.

Qualifiant les faits de « très grave » et évoquant une «dégradation sécuritaire et morale», le ministère a appelé les supporteurs et les dirigeants des club à assumer leurs responsabilités devant ces évènements qui touchent à l’image du pays.

«Nous avons pourtant travaillé conjointement avec tous les intervenants pour que les manifestations sportives se déroulent dans les meilleures conditions, dans le calme et dans le respect des règles du sport», déplore le département de la Jeunesse et des ,Sports, en affirmant que des mesures seront prises pour éviter que de tels évènements ne se reproduisent à l’avenir.

Y. N.