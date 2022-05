Amag Ramadan Ceremony 2022 : « Harga » sacré meilleur feuilleton

La deuxième saison de la série « Harga » réalisée par Lassaad Oueslati a raflé une dizaine de prix lors de la cérémonie de remise des prix Amag Ramadan Ceremony.

Après le succès de sa première série « El Maestro » puis de la première saison de « Harga », toutes les deux diffusées la chaîne nationale Al Wataniya, le réalisateur Lassaad Ouslati a signé un vrai chef-d’œuvre de télévision avec la deuxième saison de « Harga » que l’on a pu suivre durant le mois de ramadan 2022. La série avait battu les records d’audience autant sur la chaîne nationale qu’en streaming.

Lors de la deuxième édition de la cérémonie, la série qui était en compétition officielle avec « El Foundou » et « Baraa », a remporté 16 prix : Meilleure série, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur principal pour Riadh Hamdi, meilleure actrice principale pour Wajiha Jendoubi, meilleur acteur dans un second rôle pour Melek Ben Saad, meilleure actrice dans un second rôle pour Oumaima Mehrzi et Maïssa Sassi, meilleur nouveau visage masculin pour Koussaï Allagui, meilleur nouveau visage féminin pour Oumaima Mtimet, meilleur montage, meilleur son, meilleure image, meilleur décor, meilleurs costumes, meilleure musique pour Selim Arjoun.

F.B