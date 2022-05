Tunis : Deux femmes et un homme arrêtés pour avoir tenté de tuer leur « ancien ami» avec un couperet

La police de la Médina de Tunis a arrêté deux femmes et un homme qui ont agressé, avec un couperet, leur ancien ami avec qui ils sont en conflit. Il a été grièvement blessé au cou et admis à l’hôpital.

L’enquête a été ouverte après une alerte donnée par l’hôpital qui a reçu l’homme dans un état grave, indique le Syndicat de la police nationale, en précisant que son état s’est ensuite stabilisé et qu’il a pu être entendu par la brigade chargée de l’enquête.

Le blessé a indiqué avoir été violenté et agressé avec un couperet par deux femmes et un homme, présentés comme ses anciens amis et avec qui il a récemment eu des conflits.

Les trois suspects ont été arrêtés et placés en détention sur ordre du ministère public qui a décidé de les poursuivre pour tentative d’homicide volontaire.

