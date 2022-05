Tennis – Tunis Open : Hyundai, sponsor de Jaziri, Mansouri et Echargui

A l’occasion du tournoi de Tunis open, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, annonce son soutien aux joueurs de tennis tunisiens.

«Alpha Hyundai est fière d’accompagner de futurs champions qui marqueront l’histoire du sport tunisien. En devenant sponsor durant cette édition du tournoi tunisois, la marque renforce encore plus son positionnement sportif, et réaffirme son engagement à long-terme en faveur de la jeunesse tunisienne», écrit dans un communiqué publié à Tunis, vendredi 13 mai 2022. Et ajoute : «Le sport incarne des valeurs auxquelles Hyundai Tunisie est attachée : la persévérance, la performance et la rigueur.»

A cette occasion, Hyundai Tunisie annonce qu’elle sponsorise désormais les joueurs de tennis tunisiens Malek Jaziri, Skander Mansouri et Moez Echargui.

«Nous sommes très fiers de soutenir ces jeunes athlètes prometteurs. Ce partenariat est né de notre admiration pour des joueurs aussi talentueux qu’ambitieux. La passion et l’intérêt de ces joueurs pour le tennis s’alignent parfaitement avec tout ce que nous représentons», a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général de Hyundai Tunisie.

Le Tunis Open est un tournoi de tennis professionnel appartenant au circuit Challenger, qui se déroulera du 16 au 22 mai au Tennis Club de Tunis, comme à chaque année.

«Alpha Hyundai Motor a hâte de tisser une excellente relation avec ces prodiges et les accompagner dans leur parcours. Aujourd’hui n’est que le début de ce que nous espérons être un excellent partenariat», conclut le communiqué.