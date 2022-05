Rencontre à Tunis avec l’historien français Jean-Pierre Filiu

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille aujourd’hui, mardi 24 mai, une rencontre avec l’historien français Jean-Pierre Filiu à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Le milieu des mondes : Une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours ».

Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient, Jean-Pierre Filiu anime également le blog « Un si proche Orient » sur le site du quotidien « Le Monde ». Ses travaux notamment sur le Moyen-Orient contemporain ont été traduits dans une quinzaine de langues.

Une rencontre-débat aura lieu la semaine prochaine à l’auditorium de l’IFT, organisée en partenariat avec l’Institut de Recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), où Jean-Pierre Filiu présentera son dernier ouvrage ouvrage « Le milieu des mondes : Une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours », paru aux éditions du Seuil.

« Ce livre offre la première synthèse sur une aussi longue durée de l’histoire de ce « milieu des mondes », carrefour de trois continents. Il s’appuie sur un solide appareil didactique, avec vingt cartes, dix chronologies et deux index. Il vise ainsi à rendre directement accessibles l’héritage et les enjeux du Moyen-Orient. Il se conclut par une analyse de la place et des ambitions de la France dans cette région. Car cette histoire est également la nôtre, aujourd’hui peut-être plus que jamais. »

